Хивский район Дагестана снова возглавил Ярмет Ярметов

Депутаты Хивского района Дагестана сегодня на своем собрании единогласно проголосовали за переизбрание главой района Ярмета Ярметова, который руководит им с 2019 года и зарекомендовал себя как грамотный и ответственный руководитель.

Сегодня в Хивском районе Дагестана прошли очередные выборы главы района, в которых участвовали депутаты – народные избранники единогласно проголосовали за нынешнего главу района Ярмета Ярметова, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Столь единодушное решение не случайно – Ярмет Ярметов возглавляет район с 2019 года, восемь лет до этого он работал заместителем главы, и за все это время несмотря на молодость (ему 49 лет) он зарекомендовал себя как дальновидный и ответственный руководитель региона, который чутко воспринимает и оперативно решает все его проблемы.

Ярмет Ярметов сам уроженец села Хив Хивского района, хотя первое образование он получил в Тамбовском госуниверситете по специальности "химия и биология", а в 2013 году закончил Дагестанский государственный технический университет по направлению "государственное и муниципальное управление", передает "АиФ-Дагестан".

Начинал карьеру Ярметов как преподаватель Хивской средней общеобразовательной школы и за 15 лет дорос до ее директора.