Нетрезвая езда привела к ДТП в Алматы

Нетрезвый житель Алматы угнал иномарку, однако спустя несколько кварталов спровоцировал ДТП, подтолкнув ехавшую впереди BMW.

По словам водителя BMW, он ехал по улице Каргалы в южном направлении, когда почувствовал сильный удар от врезавшегося Audi.

Водитель Audi был госпитализирован. Проведенное в дальнейшем медицинское освидетельствование подтвердило факт того, что в момент нахождения за рулем он находился в нетрезвом состоянии.

Позднее владелец Audi, рассказал о том, что приятель выкрал у него ключи, после чего, сев за руль, скрылся, передает Sputnik Казахстан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.