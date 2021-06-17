Жителей Казахстана предупредили и резком похолодании и дождях

Казгидромет предупреждает о непогоде, которая начнется в стране с пятницы.

В нескольких регионах Казахстана объявлены штормовые предупреждения. В Северо-Казахстанской области 18-19 июня местами сильный дождь, гроза, шквал, град, ветер с порывами до 23-28 м/с, похолодание до 16-21 градусов. В Акмолинской области в пятницу ветер до 28 м/с, местами ожидаются гроза, шквал, град, в субботу непогода приведет к понижению температуры воздуха до 13-18 тепла.

В Павлодарской области днем в пятницу жара до 35 градусов, местами гроза, град, шквал, сильный ветер, чрезвычайная пожароопасность. В субботу похолодает до 15-23 градусов, все выходные в регионе ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град, порывистый ветер до 28 м/с.

В Кызылординской области в пятницу будет 41-градусная жара, местами пыльная буря, сильный ветер, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Костанайской области местами грозы и шквал, сильный ветер, пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью в пятницу пройдут грозы, днем будет ветрено. В Мангистау днем 18 июня жара 42 градуса, возможна пыльная буря. В Карагандинской области местами прогнозируются гроза, град, шквал, ветер 15-20 м/с, воздух прогреется до 38 градусов, в субботу сильный дождь, усиление ветра, похолодает до 18-23 тепла.

Жара и пожароопасность сохранятся днем 18 июня в Атырауской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

В воскресенье в Восточно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-23 тепла, местами сильный дождь, гроза, шквал, град.

В Нур-Султане объявили штормовое предупреждение, 18 и 19 июня ожидаются грозы, в пятницу днем 30-32 градуса тепла, в субботу - 15-17 тепла.