Садулаев поборется на турнире в Италии

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев примет участие в международных соревнованиях по вольной борьбе в итальянском городе Сассари. Турнир пройдет 18-20 июня.

Стоит отметить, что для лидера российской сборной – это выступление станет первым в нынешнем олимпийском году. Бороться на ковре вначале сезона спортсмену не позволяла травма.

Помимо Садулаева, сборную России на итальянском турнире представят победители и призеры мировых и европейских первенств.