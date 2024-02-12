"Русского танка" не пустили в Румынию на чемпионат Европы

Абдулрашид Садулаев пропустит чемпионат Европы по вольной борьбе. Его не пустили в Румынию, таможня отказала во въезде из-за сомнений в подлинности его визы.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев пропустит европейское первенство по вольной борьбе в Бухаресте.

Румынская таможня в аэропорту столицы отказала спортсмену во въезде в страну, так как засомневалась в подлинности шенгенской визы борца. Садулаев отправился обратно в Россию.

Как заявил глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, Садулаев до прилета в Румынию по этой визе был в Барселоне. По его словам, к спортсмену вопросов в Испании не было. Он назвал отказ пускать борца в страну маленькой странностью.

Стоит добавить, что визу не получил и другой триумфатор Токио Заур Угуев. Он вместе с другим дагестанским борцом Курбаном Шираевым пропустят турнир в Румынии.