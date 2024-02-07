ЧЕ по борьбе 2024 – Азербайджан установил исторический рекорд

Третье "золото" ушло сегодня в "копилку" сборной Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте. Медаль завоевал борец Хасрат Джафаров. В итоге азербайджанская сборная добилась рекордного результата.

Азербайджанская сборная получила еще одну награду высшего достоинства на первенстве Европы по борьбе, которое принимает румынская столица Бухарест.

Представитель греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) в финальной схватке взял верх над Русланом Бичуриным из России и стал чемпионом Европы.

Сборная Азербайджана на этом чемпионате представлена 25 спортсменами. Кроме Джафарова, двое из них заработали медали высшего достоинства. Это борцы греко-римского стиля Нихад Мамедли (категория 60 кг) и Мурад Мамедов (63 кг).

Таким образом, азербайджанские борцы-классики впервые в истории смогли заработать три золотые награды на чемпионате Европы.

Еще двое спортсменов – Рашад Мамедов (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) – стали серебряными призерами. Бека Канделаки, выступающий в категории 130 кг, взял "бронзу".

Турнир стартовал 12 февраля. Он будет проходить в Бухаресте до 18 февраля.

Отметим, что Азербайджан занимает первое место в общекомандном зачете – сборная набрала 142 очка. На второй позиции, с большим отрывом, – турецкие борцы со 112 очками. Третьими стали армянские спортсмены.