Азербайджанский борец взял "золото" ЧЕ по борьбе 2024

Спортсмен из Азербайджана Нихад Мамедли стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Ранее азербайджанская сборная уже завоевала три медали европейского первенства в Бухаресте.

Нихад Мамедли – азербайджанский борец, выступающий в весовой категории 60 кг, – выиграл ЧЕ в Бухаресте (столица Румынии).

Представитель сборной Азербайджана по греко-римской борьбе в финальной схватке взял верх над борцом из Молдавии Виктором Чобану и завоевал награду высшего достоинства.

Ранее в Бухаресте двое азербайджанских борцов – Мурад Мамедов (63 кг) и Рашад Мамедов (55 кг) – взяли серебряные медали. Еще одну награду, бронзовую, выиграл Бека Канделаки (130 кг).

Европейское первенство будет проходить до 18 февраля. От Азербайджана на нем выступают 25 борцов.