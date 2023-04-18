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Борец из Азербайджана стал четырехкратным чемпионом Европы

Борец из Азербайджана стал четырехкратным чемпионом Европы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представитель Азербайджан в четвертый раз стал лучшим борцом-вольником Европы. Также он  является трехкратным чемпионом мира.

Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев (70 кг) в квалификационном раунде оказался сильнее соперника из Италии Джанлуку Таламо. Счет встречи составил 12:1 в пользу Алиева.

В четвертьфинале он победил немца Кевина Хенкеля (4:0), а затем в полуфинале молдаванина Василе Дьяко со счетом 4:1.

В решающей схватке с представителем Болгарии Рамазаном Рамазановым Алиев победил со счетом 10:3, став четырехкратным чемпионом Европы. Кроме того, он является трехкратным чемпионом мира.

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