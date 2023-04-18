Борец из Азербайджана стал четырехкратным чемпионом Европы

Опубликовано: 21:32, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представитель Азербайджан в четвертый раз стал лучшим борцом-вольником Европы. Также он является трехкратным чемпионом мира.

Азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев (70 кг) в квалификационном раунде оказался сильнее соперника из Италии Джанлуку Таламо. Счет встречи составил 12:1 в пользу Алиева.

В четвертьфинале он победил немца Кевина Хенкеля (4:0), а затем в полуфинале молдаванина Василе Дьяко со счетом 4:1.

В решающей схватке с представителем Болгарии Рамазаном Рамазановым Алиев победил со счетом 10:3, став четырехкратным чемпионом Европы. Кроме того, он является трехкратным чемпионом мира.