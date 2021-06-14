Кубань ждет два варианта развития эпидситуации

Краснодарский край ждет два варианта развития эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией нового коронавируса, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

"Многие страны успешно проводят массовую вакцинацию, чтобы первыми добиться коллективного иммунитета и стать территориями, свободными от COVID-19. Нас ждет два варианта. Первый: закрытые школы и детские сады, дистанционное обучение, отмена плановых госпитализаций в больницах, потому что они будут перепрофилированы в госпитали, потеря работы и рост безработицы. Второй: отмена ограничений и возвращение к обычной жизни", - написала Анна Минькова в своем аккаунте в Instagram, передает "АиФ-Юг".

Российские ученые создали четыре вакцины от коронавируса, и три из них уже есть в арсенале врачей Краснодарского края. Эти вакцины доказали свою эффективность, - напомнила замглавы Кубани.