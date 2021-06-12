Жители Анапы устроили драку с поножовщиной в центре города

Сегодня днем в центре Анапы жители города устроили драку, переросшую в поножовщину, - сообщил телеграм-канал "Типичная Анапа".

Сначала один парень бросался с ножом на людей, потом произошла жестокая драка между ним и его знакомыми и группой мужчин в белых рубашках, одного человека увезли в реанимацию, - сообщили свидетели конфликта.

В дежурную часть Анапы поступило сообщение о конфликте, на вызов отправились полицейские и скорая. Участников драки по ориентировке задержали сотрудники УМВД Новороссийска в поселке Горном, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, передает портал Юга.ру.

В городскую больницу с ушибами, сотрясением головного мозга и царапиной в височной области доставили двух пострадавших. Их жизни ничего не угрожает.

Как уточнили в полиции, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений, проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.