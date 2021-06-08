Армянские диверсанты попытались заминировать Лачин

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что 8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы на территорию Азербайджана проникла разведывательно-диверсионная группа ВС Армении.

Диверсанты воспользовались неблагоприятными погодными условиями, уточнили в ведомстве.

"В результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию", - сообщается на сайте оборонного ведомства.

Армянский диверсант был задержан в местности с координатами: X8610021, Y4387428.

Предварительное расследование показало, что задачей разведывательно-диверсионной группы армянских военных было минирование азербайджанских территорий, информирует Минобороны Азербайджана.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, ситуация может быть такова, что диверсии организуются в Армении децентрализовано. "Очевидно, в Министерстве обороны Армении и в Генеральном штабе есть военные руководители, которые, видимо, самостоятельно принимают такие решения, а возможно, получают директивы политического руководства. В преддверии выборов им важно максимально осложнить отношения с Азербайджаном, показать, что Армения по-прежнему привержена идеям реванша", - прежде всего сказал он.

"Кроме того, им нужны новые жертвы. Потому что мы видели, что подрыв азербайджанских журналистов вызвал оживление и множество комментариев в армянском сегменте социальных сетей. В этом прослеживается сознание, одурманенное националистическими постулатами Гарегина Нжде, часть армянского общества попросту больна. Такие же люди есть и среди военных. Нельзя исключать, что часть армянской военной элиты уже откровенно пытается предложить свои услуги Роберту Кочаряну, и поэтому происходят такие инциденты", - подчеркнул Игорь Коротченко.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" обратил внимание, что действия армянских военных должны квалифицироваться как международный терроризм. "Попытки в мирное время в отсутствие боевых действий минировать территорию Азербайджана – это международный терроризм. Подобные действия армянских военных, диверсантов надо квалифицировать именно как международный терроризм", - заключил эксперт.