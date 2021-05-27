Боррель: Евросоюз не признает результаты выборов в Сирии

В Евросоюзе считают, что выборы президента, которые накануне прошли в Сирии, не были свободными, и не признают их результаты. Об этом по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Португалии сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

"Эти выборы не были свободными и справедливыми, они не будут способствовать урегулированию конфликта, не приведут к нормализации отношений международного сообщества с сирийским режимом, поэтому мы не можем признать этот процесс… Призываем сирийский режим начать настоящий политический процесс, сейчас этого не происходит. Мы не признаем эти выборы", - заявил Боррель.

Результаты выборов, прошедших 26 мая могут быть обнародованы в пятницу, 28 мая.