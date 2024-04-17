Премьер Грузии обвинил Борреля во вмешательстве в дела Грузии

Ираклий Кобахидзе резко раскритиковал слова Жозепа Боррела в отношении законопроекта об иноагентах и обвинил главу дипслужбы ЕС во вмешательстве в политику республики.

Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель вмешивается в дела Грузии. С таким заявлением выступил премьер республики Ираклий Кобахидзе после того, как европейский политик высказался в отношении законопроекта об иноагентах, который рассматривают сейчас в Грузии.

Кобахидзе заявил, что никто из третьих лиц не может принимать участие в политике страны.

"Когда кто-то, в том числе Жозеп Боррель, не просто дипломат, а европейский политик, делает заявление о законе, принимаемом парламентом, он автоматически становится участником политических дебатов. Обсуждение закона в парламенте должны вести политические партии, а не кто-то извне, будь то даже партнер или друг. Это, конечно, вмешательство"

– Ираклий Кобахидзе

Ранее глава ЕС заявил, что европейское общество выражает обеспокоенность рассмотрением парламента Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". По словам Борреля, этот закон не соответствует нормам и правилам Европейского Союза.

В своем выступлении Кобахидзе также обратился к европейскому парламенту, который выступал против принятия закона.

Премьер обвинил политиков ЕС во лжи и наглости, и предложил положить этому конец.

"Сегодня европейские политики наглые именно потому, что существует замкнутый круг лжи. Этот замкнутый круг лжи необходимо разорвать, и законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязательно будет принят в трех чтениях, служит этой цели"

– Ираклий Кобахидзе