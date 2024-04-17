Премьер Грузии обвинил Борреля во вмешательстве в дела Грузии

Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель вмешивается в дела Грузии. С таким заявлением выступил премьер республики Ираклий Кобахидзе после того, как европейский политик высказался в отношении законопроекта об иноагентах, который рассматривают сейчас в Грузии.
Кобахидзе заявил, что никто из третьих лиц не может принимать участие в политике страны.
"Когда кто-то, в том числе Жозеп Боррель, не просто дипломат, а европейский политик, делает заявление о законе, принимаемом парламентом, он автоматически становится участником политических дебатов. Обсуждение закона в парламенте должны вести политические партии, а не кто-то извне, будь то даже партнер или друг. Это, конечно, вмешательство"
– Ираклий Кобахидзе
Ранее глава ЕС заявил, что европейское общество выражает обеспокоенность рассмотрением парламента Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". По словам Борреля, этот закон не соответствует нормам и правилам Европейского Союза.
В своем выступлении Кобахидзе также обратился к европейскому парламенту, который выступал против принятия закона.
Премьер обвинил политиков ЕС во лжи и наглости, и предложил положить этому конец.
"Сегодня европейские политики наглые именно потому, что существует замкнутый круг лжи. Этот замкнутый круг лжи необходимо разорвать, и законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который обязательно будет принят в трех чтениях, служит этой цели"
– Ираклий Кобахидзе