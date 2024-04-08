Вестник Кавказа

Ираклий Кобахидзе готовит визит в Венгрию

Ираклий Кобахидзе готовит визит в Венгрию
© Фото: сайт правительства Грузии
Уже завтра, 24 апреля, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибудет с двухдневным визитом в Будапешт, где планируется его участие в Конференции консервативных политических действий.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе собирается в Венгрию – он посетит венгерскую столицу 24–25 апреля, в Будапеште он примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC), сообщает пресс-служба грузинского премьера.

Грузия активно поддерживает традиционные ценности, которым и будет посвящена предстоящая конференция. Экс-премьер страны Ираклий Гарибашвили, который участвовал в прошлогодней конференции, даже назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "боевым христианином", передает Trend.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и сейчас главный союзник Грузии в Европе, считают в грузинском правительстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1600 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин: отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне

Путин: отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне

Эрдоган впервые за 13 лет совершает визит в Ирак

Эрдоган впервые за 13 лет совершает визит в Ирак

Садыр Жапаров летит в Казахстан с официальным визитом

Садыр Жапаров летит в Казахстан с официальным визитом

Азербайджан и Оман выводят отношения на новый уровень

Азербайджан и Оман выводят отношения на новый уровень

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы