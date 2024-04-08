Ираклий Кобахидзе готовит визит в Венгрию

Уже завтра, 24 апреля, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибудет с двухдневным визитом в Будапешт, где планируется его участие в Конференции консервативных политических действий.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе собирается в Венгрию – он посетит венгерскую столицу 24–25 апреля, в Будапеште он примет участие в Конференции консервативных политических действий (CPAC), сообщает пресс-служба грузинского премьера.

Грузия активно поддерживает традиционные ценности, которым и будет посвящена предстоящая конференция. Экс-премьер страны Ираклий Гарибашвили, который участвовал в прошлогодней конференции, даже назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "боевым христианином", передает Trend.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и сейчас главный союзник Грузии в Европе, считают в грузинском правительстве.