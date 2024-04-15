Пашинян и Клаар обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Встреча армянского премьера Никола Пашиняна и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу состоялась в Ереване. Никол Пашинян и Тойво Клаар обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество между Ереваном и Брюсселем.

Переговоры премьера Армении Никола Пашиняна и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара прошли сегодня в столице Армении, сообщается на сайте главы армянского правительства.

Во встрече участвовал и посол ЕС в Армении Василис Марагос.

Пашинян и Клаар обсудили ситуацию в регионе. В частности, они коснулись процесса переговоров по армяно-азербайджанскому мирному договору, поговорили о делимитации границы между АР и РА.

Кроме того, стороны рассмотрели такую тему, как сотрудничество Армении с ЕС, его текущее состояние и дальнейшее расширение.

"Тойво Клаар еще раз отметил, что ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс с целью всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования, а также договоренность о начале процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года"

– пресс-служба армянского премьера

Ранее сегодня Клаар встречался с вице-спикером Нацсобрания Армении Рубеном Рубиняном. На переговорах они обсудили ситуацию в регионе и сотрудничество Еревана и Брюсселя.