Армения и ЕС обсудили ситуацию в регионе

Зампред НС Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС в регионе. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Ереваном и Брюсселем.

В понедельник, 22 апреля, в Ереване состоялась встреча зампреда Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара. Об этом рассказали в НС республики.

Переговоры прошли в присутствии руководителя делегации ЕС в Армении Василиса Марагоса.

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС. Стороны также поговорили о ситуации в регионе.