Вестник Кавказа

Армения и ЕС обсудили ситуацию в регионе

Тойво Клаар и Рубен Рубинян
© Фото: сайт парламента Армении
Зампред НС Армении провел встречу со спецпредставителем ЕС в регионе. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Ереваном и Брюсселем.

В понедельник, 22 апреля, в Ереване состоялась встреча зампреда Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара. Об этом рассказали в НС республики.

Переговоры прошли в присутствии руководителя делегации ЕС в Армении Василиса Марагоса.

В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС. Стороны также поговорили о ситуации в регионе.

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