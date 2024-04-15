Кремль анонсировал встречу Путина и Пашиняна

В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Никол Пашинян смогут обсудить различные вопросы в скором времени. Ранее Пашинян не исключил встречу с Путиным.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и армянского премьера Никола Пашиняна может состояться в скором времени.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что главы государств смогут лично обсудить различные вопросы.

Ранее глава армянского правительства заявил, что не исключает переговоров с Владимиром Путиным. Однако премьер не сказал, когда они могут состояться.

Почему Пашинян летит к Путину?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что могло мотивировать премьер-министра Никола Пашиняна согласиться на встречу с Владимиром Путиным, несмотря на резкий прозападный крен Еревана в последние полгода. Он подчеркнул, что Армения по-прежнему получает большие выгоды от экономических контактов с Россией, и в отсутствие значимой финансовой поддержки Запада Пашинян не может позволить себе эти выгоды потерять.



"Россия и Армения продолжают де-юре оставаться союзниками. Существуют двусторонние договоренности, совместно участие в ОДКБ и в особенности членство в Евразийском союзе. Армения очень активно экономически взаимодействует с Россией в рамках ЕАЭС и является бенефициаром участия в этой организации. Рост армянской экономики во многом обусловлен ее участием в Евразийском союзе. Поэтому существует достаточно большая повестка отношений, связанная и с экономикой, и с политическим взаимодействием", - сказал он.



"Помимо этого, есть ряд сложных моментов, накопились и в последнее время обострились противоречия – их также стоит обсудить достаточно откровенно во время двусторонней встречи президента России и премьер-министра Армении. Скорее всего, Никол Пашинян прилетит в мае, когда пройдет сразу несколько событий: 7 мая – инаугурация президента России, 8 мая – саммит ЕАЭС, 9 мая – День Победы. Соответственно, если армянская сторона примет решение о том, чтобы посетить Россию в это время, то, как сказал Песков, время для встречи с Пашиняном у Владимира Путина всегда найдется", - отметил Константин Тасиц.



Регионовед подчеркнул, что российские власти избрали в отношениях с меняющей внешнеполитические приоритеты Арменией мягкую переговорную тактику. "Дмитрий Песков сказал, что Россия считает Армению своим союзником, продолжает по всем аспектам с ней взаимодействовать и рассчитывает на то, чтобы убедить Ереван в негативном влиянии разрыва и даже ослабления отношений с Москвой на безопасности и экономическом развитии республики. Собственно, те интенции, которые мы видим со стороны Запада (об этом сами западные политики говорят), связаны исключительно с желанием изолировать Россию, вытеснить ее с Южного Кавказа, используя Армению как инструмент", - заключил он.