Вот каким стало село Мюлькюдере Ходжавендского района (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Мюлькюдере Ходжавендского района республики.

Вокруг буйствует зелень – природа берет свое, но дома некогда цветущего азербайджанского села в ущелье гор представляют собой печальное зрелище – от большинства из них остались лишь фундаменты с остатками стен, хотя некоторые из них стоят даже под крышей.

Сохранилось и некое подобие коммуникаций – проселочные дороги в удовлетворительном состоянии.