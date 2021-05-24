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Вот каким стало село Мюлькюдере Ходжавендского района (ВИДЕО)

Фото Минобороны Азербайджана
Фото Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана обнародовало видеокадры из освобожденного от армянской оккупации села Мюлькюдере Ходжавендского района республики.

Вокруг буйствует зелень – природа берет свое, но дома некогда цветущего азербайджанского села в ущелье гор представляют собой печальное зрелище – от большинства из них остались лишь фундаменты с остатками стен, хотя некоторые из них стоят даже под крышей.

Сохранилось и некое подобие коммуникаций – проселочные дороги в удовлетворительном состоянии.

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