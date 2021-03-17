Россия будет поставлять газ в Армению через Азербайджан

В течение ближайших трех недель Армения будет получать российский газ через Азербайджан – краткосрочный контракт об этом подписали "Газпром" и SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджана).

Соглашение позволит продолжать поставки потребителям Армении во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье", говорится в сообщении.

С просьбой о транзите газа в Армению к Азербайджану обратилась Россия, - заявил представитель компании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"В связи с ремонтными работами, ведущимися на магистральном трубопроводе "Северный Кавказ-Закавказье", российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о временном транзите газа из Азербайджана в Грузию", - поведал он.

"Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией", - говорится в сообщении, передает ПРАЙМ.

Ремонтные работы могут занять около трех недель, после чего газ будет транспортироваться по прежнему маршруту - через границу РФ и Грузии.