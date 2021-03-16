Охранная зона Железноводска освобождается от свалки

В Железноводске рекультивируют полигон отходов, находящийся у подножия горы Развалка. Он был закрыт в 2004 году, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На рекультивацию более 650 тысяч кубометров отходов в ближайшие два года будет потрачено более 550 млн рублей федеральных и краевых средств.

Уточняется, что свалка будет не просто "законсервирована", но полностью ликвидирована, а на ее месте появится зеленая зона.