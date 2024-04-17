Вестник Кавказа

Сухум готовится к высокому туристическому сезону

Колоннада у моря в Гагре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Сухума начали активную подготовку к туристическому сезону. Предносит сделать многое: генеральная уборка территорий, а также проверка и ремонт инфраструктурных объектов.

В Абхазии приближается туристический сезон. Власти Сухума отметили, что в подготовительных работах в этом году акцент будет делаться на обеспечении чистоты и порядка в городе. Это необходимо, чтобы сделать пребывание туристов в столице Абхазии максимально комфортным.

В администрации города состоялось совещание, посвященное данной теме. Помимо главы администрации участник и стали руководители департаментов, отделов и управлений администрации, а также главы управ районов столицы.

«Считайте, что гости приехали к вам в дом. Если в доме будет грязно, неприятные ощущения. Город должен быть чистый, никаких лишних порослей не должно быть нигде. Мусор не должен валяться на наших улицах, тротуарах, особенно это касается стихийных свалок. Управлению городским хозяйством поручаю выявить места, где образовываются стихийные свалки, и установить камеры видеонаблюдения, срок - до конца мая»

– Беслан Эшба.

Одной из тем стало обеспечение беспрепятственного передвижения по городу. Ремонт дорог, обновление общественного транспорта, организация парковочных зон – все эти меры принимаются для того, чтобы туристы и жители могли свободно перемещаться по Сухуму.

Также обсуждались вопросы организации утилизации отходов, очистки пляжей и зеленых зон. Чистота окружающей среды и экологическая безопасность играют важную роль в формировании положительного имиджа курортного города, подчеркнул Эшба.

Таким образом, подготовка к курортному сезону в Сухуме включает в себя множество аспектов, начиная от организации здравоохранения и безопасности граждан, заканчивая экологической устойчивостью города.

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