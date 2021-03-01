Дагестанскую компанию подозревают в сокрытии 140 млн рублей налогов

Руководство дагестанской компании "ПИР" подозревается в крупной неуплате налогов, - сообщили в пресс-службе управления СК России по республике.

В 2017-2019 годы руководство ООО "ПИР", которое занимается розничной торговлей, представило в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль с ложными сведениями, уклонившись от уплаты налогов в размере более 140 млн рублей, - полагает следствие.

"В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация общества, проведена финансово-экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства", - сообщили в управлении СКР по Дагестану, передает "АиФ-Дагестан".

По факту уклонения от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают виновных из числа руководства компании, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.