Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минвод

Приговор в отношении экс-главы Минвод не будут ужесточать. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет условно.

Суд решил не изменять приговор бывшему руководителю Минераловодского округа. Об этом рассказали в УФСБ по Ставропольскому краю.

"Суд, рассмотрев апелляционное представление, оставил решение суда первой инстанции без изменений"

– УФСБ

Ранее чиновник и его подчиненный были признаны виновными по делу о превышении полномочий при покупке здания для детсада. Им назначили наказание в виде 3,5 лет условно. При этом обоим мужчинам ближайшие несколько лет нельзя будет работать в органах госвласти и местного самоуправления.

Аукцион на покупку здания проводился в Минводах в 2020 году. Единственным его участником выступил местный бизнесмен. После рассмотрения заявки администрация купила здание по завышенной стоимости.