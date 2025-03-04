Вестник Кавказа

Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минвод

Суд оставил в силе приговор бывшему главе Минвод
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Приговор в отношении экс-главы Минвод не будут ужесточать. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет условно.

Суд решил не изменять приговор бывшему руководителю Минераловодского округа. Об этом рассказали в УФСБ по Ставропольскому краю.

"Суд, рассмотрев апелляционное представление, оставил решение суда первой инстанции без изменений"

– УФСБ

Ранее чиновник и его подчиненный были признаны виновными по делу о превышении полномочий при покупке здания для детсада. Им назначили наказание в виде 3,5 лет условно. При этом обоим мужчинам ближайшие несколько лет нельзя будет работать в органах госвласти и местного самоуправления.

Аукцион на покупку здания проводился в Минводах в 2020 году. Единственным его участником выступил местный бизнесмен. После рассмотрения заявки администрация купила здание по завышенной стоимости.

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