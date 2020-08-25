Пашинян разочаровался в армии? В Армении создается ополчение

В Армении может быть создано военное ополчение, такой проект вынесло на общественное обсуждение Минобороны РА, рассказала на своей странице в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Соответствующие поправки включены в закон "Об обороне". По словам Степанян, цель нововведения - "придать вопросу обороны всеобщее и всенародное значение", а также "дать достойный отпор любым посягательствам вероятного противника посредством создания и организации системы ополчения на добровольной основе", пишет Sputnik Армения.

В законопроекте уточняется, что ополчение представляет собой систему добровольного участия в военной обороне Армении в ходе вооруженного нападения или военных действий, его функции - содействие в защите территории, населения, инфраструктуры от диверсионных, террористических, разведывательных действий и помощь в деятельности органов местного самоуправления.

В документе говорится, что ополчение сможет принимать участие в обороне границ либо опасных участков линии соприкосновения, борьбе с диверсионными или разведгруппами, защите объектов специального или особо важного значения, путей сообщения войск или населения, а также организации гражданской обороны.

Согласно законопроекту, ополчение будет создаваться и действовать на территориальной основе, согласно административному делению. Укомплектование бригад и батальонов ополченцами будут осуществлять территориальные призывные подразделения Минобороны. Ополченцами смогут стать состоящие на учете резервисты, не занимающие должности в военное время граждане.