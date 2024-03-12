3 запретных объекта Армении: мечта сталкера

Запретная зона – самый желанный объект для любого сталкера. Это заброшенные военные части, НИИ и бомбоубежища, которые, тем не менее, находятся под постоянным, а порой и усиленным контролем частных охранных предприятий. Расскажем о трех запретных объектах Армении, куда можно попасть только при наличии особого разрешения.

Станция исследования космических лучей Ереванского физического института (Практически недоступна)

На юго-восточном берегу озера Кари на высоте 3207 метров находится исследовательская метеорологическая станция Арагац, вход в которую закрыт для посторонних.

Секретный объект был построен в 1943 году. В условиях удаленности от районных центров (20 км от ближайшего села Антарут и 40 км до города Аштарак), при полном отсутствии дорог, местность на склоне горы Арагац как нельзя лучше подходила для проведения особых лабораторных испытаний. Станция занималась исследованиями в области ядерных реакций, которые могли быть использованы для производства ядерного оружия. Доподлинно не известно, когда были завершены испытания, однако уже полвека станция на горе Арагац занимается лабораторным наблюдением за грозами и космическим излучением. Станция стала подразделением Ереванского физического института, а ее штат от 3 до 5 человек.

Как попасть на станцию?

Единственное время в году, когда станция относительно доступна, лето. Большую часть года, суровый высокогорный климат нещадно заметает объект, отрезая его от цивилизации. Чтобы проникнуть на территорию комплекса зимой, потребуется пройти более 15 км в гору по рыхлому снегу, но там вы увидите лишь увидеть наглухо закрытее окна и двери. Кроме того, зимой температура на горе падает ниже -20 градусов. Но исследовательский персонал работает круглогодично. Вся полученная на станции информация обрабатывается на месте и отправляется ереванским физикам в электронном виде. "Дней открытых дверей" на станции не бывает и летом, поскольку привыкшие к автономному образу жизни ученые продолжают использовать подземные коммуникации между корпусами, даже тогда, когда снег ненадолго сходит. Экскурсий на станцию нет.

Подземный соляной город (Труднодоступен)

В столице Армении, на территории Аванского солекомбината, есть вход в настоящий подземный город.

На месте нынешнего месторождения миллионы лет назад находилась океанская лагуна. Воды мирового океана периодически пребывали туда, постепенно высыхая и оставляя на поверхности кристаллы соли. Открытие месторождения стало возможным в ходе геологоразведки - в 1949 году там искали нефть. Найти углеводороды не удалось, однако разведанные запасы соли позволили в 1968 году наладить добычу соли в промышленных масштабах. Предприятие существует и сегодня. Глубина добычи составляет 273 метра.

Как попасть в подземный город?

Попасть в шахту незамеченным невозможно, поскольку в нее ведет только один действующий штрек, который находится под регулярным контролем. Поскольку разработки ведутся давно, многочисленные подземные тоннели и выработки со временем были переоборудованы работниками комбината в жилые помещения и комнаты отдыха. Под землей действует лечебница, которая оказывает медицинские услуги страдающим болезнями дыхательного аппарата. Посетить подземный город можно исключительно на платной основе в составе экскурсионной группы, попасть в которую можно по предварительной записи. Людям, страдающим клаустрофобией и психопатологическими заболеваниями, доступ в подземный город закрыт.

Дзорагетскя ГЭС (Недоступна)

В Лорийской области, неподалеку от села Дзорагет, расположена старейшая действующая армянская ГЭС.

Ее построили в конце 1920-х, в ходе первой советской пятилетки. Ввод первых двух генераторов состоялся в 1927 году, строительство третьего стало возможным спустя 18 лет. Поскольку источником энергии должна была стать река Дзорагет, первоначально построили плотину-накопитель питавшую мощности генераторов через водонапорный патрубок диаметром 1300 метров. Хотя первая армянская ГЭС никогда не была гигантом энергетики, ее мощностей хватало для поддержания энергетической безопасности промышленного потенциала Ванадзора – одного из ключевых индустриальных центров советской Армении. Известность ГЭС приобрела благодаря роману Мариэтты Шагинян "Гидроцентраль" (1931), действие которого происходит во время строительства гидроэлектростанции.

Как попасть на Дзорагетскую ГЭС?

Легально попасть на действующую ГЭС не получиться, поскольку долгое время она была объектом Минобороны Армении, а с недавнего времени находится в руках частных владельцев, связанных со структурами армянской армии. Поскольку объект имеет стратегическое значение, на его территории не проводят экскурсий, а территория по периметру станции круглосуточно охраняется. Тем не менее почитатели ранней советской архитекторы стремятся посетить ГЭС, поскольку возраст объекта приближается к столетию, а ее интерьеры сохранили аутентичный дизайн.