Саломе Зурабишвили экономит на звонках президентам

На странице президента Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook сегодня был опубликован отчет о ее тратах на телефонные звонки президентам других стран. Как оказалось, Зурабишвили активно экономит на международной связи, используя бесплатные звонки через Интернет.

Всего за три месяца весны президент Грузии потратила на звонки коллегам 201 лари или $68 – причем за это время она позвонила в 50 стран, таким образом, в среднем звонок обходился в $1,36.

Уточняется, что 32 президентам она звонила по телефону, в том числе 19 – по мобильной связи, а 18 – через Интернет.

Еще на 13 телефонных переговорах удалось сэкономить благодаря тому, что ряд президентов звонили ей сами.