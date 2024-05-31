Власти Грузии назвали "Грузинскую хартию" реестром иноагентов

Объединивший 17 оппозиционных партий и 5 депутатов документ "Грузинская хартия" по сути представляет собой не что иное, как список иностранных агентов, заявил грузинский премьер.

Президент Грузии, предложив оппозиции подписать "Грузинскую хартию", создала таким образом реестр иноагентов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, у хартии отсутствует какая-либо перспектива – поддержавшим ее оппозиционерам не удастся ничего добиться.

Говоря о намерениях присоединившихся к документу, Кобахидзе выразил мнение, что они стремятся подорвать грузинскую государственность.

"Когда иностранные агенты оформляют некое соглашение, их единственный план – подорвать независимость государства"

– премьер

Грузинская хартия

Напомним, что в числе поддержавших хартию – и самая крупная оппозиционная партия, "Единое национальное движение".

Программа действий, которая предлагается документом, такова. В первую очередь это отмена законов, вредящих евроинтеграции Грузии, прежде всего закона об иноагентах. Далее последуют масштабные реформы судов и полиции, а также Центризбиркома.

Все это удастся реализовать, если оппозиция победит на парламентских выборах в октябре. Спустя несколько месяцев, после реформ, новое правительство намерено сдать мандаты и назначить внеочередные выборы.

Что такое закон об иноагентах в Грузии?

Закон "О прозрачности иностранного влияния" выведет из тени организации (НПО и СМИ), которые получают минимум 20% финансирования из-за рубежа. Им придется каждый год подавать декларации, в противном случае им грозит штраф, потом арест имущества и закрытие.