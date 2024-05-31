Власти Грузии назвали "Грузинскую хартию" реестром иноагентов

Президент Грузии, предложив оппозиции подписать "Грузинскую хартию", создала таким образом реестр иноагентов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
По его словам, у хартии отсутствует какая-либо перспектива – поддержавшим ее оппозиционерам не удастся ничего добиться.
Говоря о намерениях присоединившихся к документу, Кобахидзе выразил мнение, что они стремятся подорвать грузинскую государственность.
"Когда иностранные агенты оформляют некое соглашение, их единственный план – подорвать независимость государства"
– премьер
Грузинская хартия
Напомним, что в числе поддержавших хартию – и самая крупная оппозиционная партия, "Единое национальное движение".
Программа действий, которая предлагается документом, такова. В первую очередь это отмена законов, вредящих евроинтеграции Грузии, прежде всего закона об иноагентах. Далее последуют масштабные реформы судов и полиции, а также Центризбиркома.
Все это удастся реализовать, если оппозиция победит на парламентских выборах в октябре. Спустя несколько месяцев, после реформ, новое правительство намерено сдать мандаты и назначить внеочередные выборы.
Что такое закон об иноагентах в Грузии?
Закон "О прозрачности иностранного влияния" выведет из тени организации (НПО и СМИ), которые получают минимум 20% финансирования из-за рубежа. Им придется каждый год подавать декларации, в противном случае им грозит штраф, потом арест имущества и закрытие.