Зурабишвили утвердила поправки в закон по борьбе с коррупцией

Глава грузинского государства считает фасадными принятые парламентом поправки в закон о противодействии коррупции. По ее словам, они не соответствуют требованиям, выполнение которых необходимо для евроинтеграции республики.

Президент Грузии подписала накануне поправки в закон "О борьбе против коррупции", которые были приняты парламентом в конце мая. Об этом сказано на сайте главы государства.

"Представленные изменения фасадные и фрагментные, не отвечают одному из девяти требований Еврокомиссии касательно открытия переговоров и вступления в Евросоюз, которое предусматривает дальнейшее способствование эффективности деятельности Антикоррупционного бюро и усиление его институциональной независимости и непредвзятости"

– Саломе Зурабишвили

Она обратила внимание на то, что в настоящее время руководителя Антикоррупционного бюро назначает премьер.

"У бюро также есть право проводить ряд мероприятий в рамках специального административного производства в отношении избирательных субъектов, в том числе опрашивать физических лиц, а также допрашивать в присутствии судьи-магистрата; запрашивать персональные данные особой категории"

– президент республики

Она заметила, что для всего этого понадобится еще больше обоснований, чтобы предотвратить выборочное применение этого закона и превращение бюро в карательное оружие грузинского руководства против партий.