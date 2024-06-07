Грузия завершает работу над рекомендациями для вступления в ЕС

Власти Грузии завили, что в скором времени республика закончит выполнение всех рекомендаций, которые были определены Европейским союзом для вступления.

Все пункты, которые были рекомендованы Евросоюзом Грузии для вступления в организацию, в скором времени будут выполнены. С таким заявлением выступил генсек правящей партии республики "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

По его словам, далее Грузия готовится к старту переговоров о вступлении в ЕС.

"У нашей страны есть девятипунктный план действий, которой через несколько дней будет полностью выполнен. Конечно же, со стороны властей все будет сделано, чтобы открыть переговоры. Мы по статистическим данным опережаем все страны - Украину и Молдавию"

– Каха Каладзе

В конце прошлого года Еврокомиссия дала Грузии статус кандидата на вступление и предоставила список рекомендаций, которые республика должна выполнить для того, чтобы запустить дальнейший диалог.

Положение Грузии стало неопределенным в этом вопросе после того, как власти приняли законопроект об иноагентах. Представители властей ЕС выступили с предложением лишить страну статуса кандидата и прекратить процесс евроинтеграции.