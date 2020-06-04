В кубанской станице Павловской построят новый сквер

В станице Павловской в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" построят сквер, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Комфортная зона отдыха в Азовском микрорайоне займет площадь более 4 тыс кв м и будет включать в себя пешеходные зоны и малые архитектурные формы, а также спортивную и игровую детскую площадки, - передает "АиФ-Юг".

Планируется, что основные работы будут завершены к первому сентября, а до 15 ноября специалисты планируют озеленить территорию.

Создание комфортной зоны отдыха обойдется федеральному, краевому и муниципальному бюджетам в 16 млн рублей.