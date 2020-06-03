Зачем Пашиняну торговать оружием, что предлагает глава новой партии Ванецян, почему в Военной полиции подозревают факты коррупции - Анализ армянских СМИ за 28 мая – 3 июня. Политика

В Армении разгорается очередной скандал с участием премьер-министра страны Никола Пашиняна, на этот раз – оружейный: купленное Ереваном у России оружие перепродано третьей стране, а Армения вовлечена в черный рынок международной торговли оружием, - заявил бывший посол Республики Армения при Святом Престоле Микаел Минасян в седьмой части своего видеообращения из серии "Конец лжи", пишут армянские СМИ.

Пашинян замешан в торговле оружием?

Бывший начальник управления разведки Генштаба ВС Армении, ныне советник премьер-министра Никола Пашиняна генерал Аршак Карапетян 23 мая был тайно командирован в Россию, - заявил бывший посол Республики Армения при Святом Престоле Микаел Минасян. "Никол Пашинян с неким Давидом Галстяном напрямую вовлечен в международный рынок торговли оружием. Генерал Карапетян вылетает в Москву, чтобы вести там переговоры с должностными лицами министерства обороны РФ для сокрытия скандала, который напрямую связан с безопасностью Армении", - рассказал Микаел Минасян, читаем на страницах интернет-издания Aysor.am.

"Никол Пашинян после скандала с историей сигарет и бриллиантов вовлек Армению в черный рынок международной торговли оружием. Армения имеет право закупать у России оружие и боеприпасы по внутренним российским ценам, а это до 65% меньше, чем международные цены. Следовательно, Никол Пашинян, как только узнает, что бывшим властям удалось договориться со столь нелюбимой им вначале, а потом уже маниакально любимой Россией по этому вопросу, вместе со своим новым другом, неким Давидом Галстяном, он же "Патрон Давид", придумывают и реализовывают схему, в основе которой лежит следующее: премьер-министр Армении Никол Пашинян уполномочивает Давида Галстяна через министерство обороны и предоставляет ему привилегию заказать от имени Армении, назовем условно, 100 единиц оружия. Затем Армения покупает с оффшора Давида Галстяна, допустим, 60 единиц. Платит за эти 60 единиц, и они поступают в Армению. С документами все в порядке, но есть одно "но": те 40 единиц, которые были изначально заказаны, но не оплачены, Давид Галстян, у которого уже есть договоренности с третьими странами, прямо из России отправляет в третью страну, Например, в Объединенные Арабские Эмираты. Из этой третьей страны оружие оказывается в четвертой стране. Все специалисты знают, что по номерам можно узнать всю предыдущую историю оружия. После его использования в четвертой стране в России узнают, где оказалось проданное Армении оружие", - рассказал Минасян.

Чтобы не портить отношения с Арменией, поскольку Армения для них – это не Никол Пашинян, в России решают "наказать этих мафиози по-своему".

"Объявляют Давида Галстяна персоной нон-грата и запрещают ему въезд в Россию на 10 лет, лишив монополиста возможности покупать оружие и боеприпасы у Российской Федерации. Вы можете увидеть документ, который доказывает эту историю. Как видите, Давиду Галстяну запрещен въезд в РФ до 2029 года", - заявил экс-посол. "Когда Пашинян узнал, что не может больше зарабатывать деньги через Давида Галстяна, он подумал и нашел новый способ, как продолжать пользоваться бюджетом министерства обороны Армении - он сообщил, что речь идет о зенитном ракетном комплексе "Оса-АК".



Эти власти даже не знают, что у министерства обороны Армении были возможности не раз получить те же "Оса-АК" бесплатно, но в Армении есть более модернизированные противовоздушные системы, и деньги, выплаченные за них, можно потратить в других более необходимых сферах. Очень часто Греция, Чехия, Иордания продают эти виды оружия как металлолом - возможно, они и работоспособны, однако могу сказать уверенно, что они не стоят $27 млн, это просто невозможно. И заключить через оффшорную компанию не сомнительную, а позорную сделку – просто стыдно", - заключил Минасян.

Экс-глава СНБ Армении возглавил новую партию

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян возглавил партию "Айреник" ("Отечество"). Решение было принято на съезде партии, прошедшем в условиях ЧП (в ограниченном составе), - пишет интернет-издание Sputnik Армения. "О намерении создать политическую партию Ванецян заявил еще в феврале 2020 года. Изначально он основал фонд "Айреник" ("Отечество"), который должен был заниматься вопросами образования, юридическими консультациями граждан, но постепенно стало ясно, что фонд трансформируется в партию. Кстати, он уже заявлял о намерении вести оппозиционную деятельность, что логично, учитывая постоянную критику в адрес властей и премьера Никола Пашиняна. Также Ванецян заявил о необходимости формирования нового, антикризисного правительства в стране. "Армении нужна власть, которая перейдет от режима "интернет лайвов" в режим противостояния реальным вызовам", - отметил он и на учредительном съезде партии.

Он видит серьезные риски и проблемы, с которыми столкнулась страна. Властями допускаются серьезные ошибки, которые он прогнозировал. В связи с этим есть большой объем работы, для осуществления которой бывший силовик решил уйти в политику.

Артур Ванецян отметил, что возглавляемая им партия предлагает программу и следующий формат работы: ответственность против инфантилизма, честность против манипуляций, организованность против произвола, единство против раскола, систему против хаоса, стабильность против неопределенности, профессионализм против дилетантизма, прагматизм против популизма. "Нашему народу нужны такие лидеры, которые будут чувствовать, считать и объявлять себя властью всего народа вне зависимости от своих предпочтений. Нужна власть, которая сплотит народ вокруг решения существующих проблем, а не будет играть на сиюминутных эмоциях народа. Нам нужна власть, которая воздержится от фальшивых и фейковых повесток, инструментариев и манеры работы. Нам нужны не лжеспасители, а настоящие лидеры", - подчеркнул он, добавив, что у него есть конкретные видения существующих в стране проблем и их решения в сфере правосудия, образования, культуры, экологии и сельского хозяйства", - пишет издание.

В Военной полиции расцветает коррупция?

Муссируются разговоры о том, что в Военной полиции назревает большой скандал. Дело в том, что действия исполняющего обязанности начальника Военной полиции Александра Агаджаняна вызывают большое недовольство: он освобождается от старых кадров и принимает на работу новых, и эти новые сотрудники, согласно сведениям, принимаются на работу не просто так, а за кругленькую сумму, - читаем в газете "Жоховурд". "Полковник Агаджанян за время пребывания на посту начальника Военной полиции никого не увольнял с работы, однако во время собраний заявлял, что допустившие упущения в ходе выполнения установленных требований будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Думаю, что подобные обвинения - просто попытки оказать давление на ход реализуемых в Военной полиции реформ, а если есть факты, то пусть сообщат об этом", - ответила на запрос издания пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян. "Мы неоднократно обращалась к создавшейся в Военной полиции ситуации после назначения Александра Агаджаняна, а также писали, что он оказался в Военной полиции благодаря Давиду Тонояну", - отмечает автор публикации.

Парламент Армении готов отменить и Новый год

Парламент Армении принял в первом чтении пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в конституционные законы "О референдуме", "Регламент Национального Собрания" и "О Конституционном суде", - пишет интернет-издание Aysor.am. "Парламент проголосовал за антиконституционный закон. Полномочия Национального Собрания установлены в Конституции. В статье 88 Конституции четко отмечается, что полномочия Национального собрания устанавливаются Конституцией, в статье 208 Конституции есть только одно положение о референдуме – отсутствуют положения о переносе референдума, отмене референдума. По такой же логике Национальное собрание может проголосовать и отменить, к примеру, месяц июнь или, допустим, Новый год", - заявила депутат фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян. В ответ спикер парламента Арарат Мирзоян заявил: "Госпожа Зограбян, ждем законопроекта под вашим авторством".

Венецианская комиссия 18 июня рассмотрит два отдельных заявления Конституционного суда Армении и властей Армении – об отмене референдума и сроке полномочий судей Конституционного суда, пишет в продолжение темы газета "Грапарак". "Заключение будет приблизительно 22 июня. Примечательно то, что Конституционный суд обратился в Венецианскую комиссию год назад, а власти – примерно месяц назад, фактически заявление властей рассматривается быстро. Не исключено, что ответ будет "сбалансированным": это – мне, а это – тебе, это по принципу Остапа Ибрагимовича, как и в случае с решением ЕСПЧ, из которого никто ничего не понял", - рассказал источник издания.

Напомним, согласно проекту, закон не регулирует процедуру проведения назначенного, но не проведенного из-за военного или чрезвычайного положения референдума после устранения военного или чрезвычайного положения. Посему устанавливается, что если военное или чрезвычайное положение было объявлено после назначения референдума, то до объявления военного или чрезвычайного положения все действия и сроки, связанные с вынесением на референдум инициированного вопроса, прекращаются в силу закона и Центральная избирательная комиссия в течение 12 часов выступает с заявлением об отмене референдума.

Власти начали "шерстить" аккаунты оппозиционеров

В оппозиционном лагере началась паника: уже несколько дней все предупреждают друг друга о том, чтобы удалили нежелательные сообщения из переписки в приложении Facebook Messenger, изменили пароль - власти с помощью хакеров начали рейд на страницах оппозиционных пользователей, - читаем в газете "Грапарак".

"Они попытаются проникнуть и взломать приложение, чтобы понять, что происходит, откуда идет утечка информации – из их команды к пользователям. Причем, в ближайшее время не исключается также волна публикации личных сообщений, аудиозаписей, для общения нужно использовать Telegram или Signal, поскольку их не могут прослушивать, WhatsApp также удается взломать", - отмечает издание.