Кремль: в СМИ должны работать патриоты

Журналист должен быть патриотом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такие профессионалы – гордость российской журналистики.

Официальный представитель Кремля заявил о том, что журналисты должны быть патриотами. Также он отметил, что в РФ уже сформировался патриотический пул журналистов, которые стали своеобразными эталонами профессии.

Далее он отметил, что журналист должен быть готовым жертвовать собой ради правды, не покоряться системе, а при необходимости даже жертвовать карьерой. По словам Пескова, такие журналисты работают во всех уголках мира.

«Конечно, очень [правильно], чтобы в СМИ работали патриоты, настоящие патриоты своих стран… это есть далеко не везде, но у нас целый ряд СМИ, которыми мы гордимся»

– пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков