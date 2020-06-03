Дональд Трамп опроверг сообщение о том, что укрывался в бункере под Белым домом во время протестов

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщение о том, что он укрывался в подземном бункере под Белым домом в воскресенье ночью, является ложным.

"Это было ложное сообщение, - сказал американский лидер в среду в интервью радиостанции Fox. - Я спускался туда в течение дня. Это было в течение очень непродолжительного времени, для инспекции". По словам президента, он спускался в бункер днем "два или три раза" для проверки. "Когда-то это может понадобиться", - отметил Дональд Трамп.

"Не было никаких проблем, не было даже близко ситуации, чтобы кто-то создал для нас проблемы, - приводит ТАСС слова Трампа. - Сотрудники Секретной службы проделали просто великолепную работу в том, чтобы держать под контролем ситуацию. Помимо Секретной службы есть и много других организаций, включая полицию федерального округа Колумбия".

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что американский лидер спускался в бункер под Белым домом в воскресенье ночью, когда в американской столице проходили массовые акции протеста. Согласно существующим правилам, президент США спускается в бункер в тех случаях, когда Белый дом находится под угрозой. В последние несколько дней перед Белым домом проходили акции протеста, которые сопровождались стычками с полицией.