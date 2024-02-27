Вестник Кавказа

Путин, Трамп и восемь Байденов живут в Казахстане

Путин, Трамп и восемь Байденов живут в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей Казахстана называют в честь известных политиков. Также имена некоторых совпадают с названиями городов страны. В республике проживают Путин, Трамп и восемь Байденов.

Мониторинговый проект ranking.kz провел исследование, в ходе которого обнаружил, что жители Казахстана получают имена в честь известных политических деятелей и городов.

Так, в Казахстане в настоящее время живут восемь человек с именем Байден, один человек по имени Путин и один Трамп. Еще 12 человек оказались тезками действующего руководителя республики - Касым-Жомартами.

Эксперты говорят, что политические личности традиционно вдохновляют родителей на имени для их новорожденных.

Помимо этого, в стране есть и те, чьи имена схожи с названиями городов: 24 человека носят имя Астана, 20 - Алматы и 27 - Семей.

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