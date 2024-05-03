В Шуше откроется консульство Турции

Турция планирует в скором времени открыть в Шуше свое консульство – страна уже обратилась к азербайджанским властям с просьбой об этом, сообщил сегодня посол Турецкой Республики в Азербайджане Джахид Багчи.

В скором времени в Шуше может заработать турецкое консульство – МИД Турции обратились с такой просьбой к азербайджанским коллегам, заявил сегодня посол Турции в Азербайджане Джахид Багчи.

"Для открытия консульства в Ханкенди необходимо, чтобы город был готов. Мы обратились с просьбой об открытии консульства в Шуше. Турция проводит оценку данного процесса, и об этом будет объявлено, когда придет время"

- Джахид Багчи

Сейчас дипломатические ведомства двух стран активно обсуждают этот вопрос в ходе переговоров, добавил посол, передает Trend.