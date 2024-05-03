Черкесский беглый министр заочно получил три года

Суд в Черкесске заочно осудил экс-министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Анзора Эркенова, скрывающегося от правосудии и объявленного в международный розыск.

Городской суд Черкесска признал виновным в превышении полномочий бывшего министра туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии (КЧР) Анзора Эркенова, сообщили в его пресс-службе.

В ходе расследования, проведенного правоохранителями, было установлено, что Эркенов отдал распоряжение выдать жителям республики 94 сертификата на покупку жилья по госпрограмме, тогда как принято оно было незаконно – получатели не соответствовали требованиям программы либо по возрасту, либо вообще отсутствовали в списках претендентов на помощь государства, передает "АиФ-Ставрополье"

Противоправными действиями министр государству был нанесен ущерб на сумму более 22 млн рублей, а теперь уже бывший министр подался в бега и объявлен в международный розыск.

Приговор суда – три года колонии общего режима и запрет на работу в органах власти. Помо этого, Эркенову предстоит возместить нанесенный государству ущерб.