Аэропорт Сочи украсил бюст космонавта Севастьянова

В Международном аэропорту кубанского города-курорта Сочи открылся бюст уроженца города российского космонавта Виталия Севастьянова, чье имя носит воздушная гавань.

Бюст космонавта Виталия Севастьянова сегодня установили на главной галерее возле выхода из терминала Международного аэропорта Сочи, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Вокруг памятника высадили растения, рядом с бюстом установили стенды с биографией Севастьянова и историей аэропорта. На церемонии открытия бюста заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что космонавт всегда помогал ставшему для него родным городу - именно он стал инициатором создания уникальной экспозиции в Музее истории Сочи, куда передал в дар более ста экспонатов из Звездного городка, передает "АиФ-Юг".

С 2019 года Международный аэропорт курорта носит имя Виталия Севастьянова: дважды Герой Советского Союза родился 8 июля 1935 года в свердловском городе Красноуральске, но его семья в 1945 году переехала в Сочи, и с тех пор вся его жизнь была связана с южным городом. В 1953 году он с золотой медалью окончил сочинскую среднюю школу № 9 имени Николая Островского. В январе 1967 года Виталий Севастьянов был зачислен испытателем (кандидатом в космонавты-испытатели), а в мае 1968 года - в отряд космонавтов.

Севастьянов также входил в один из экипажей, которые должны были выполнить экспедиции на Луну, проходил подготовку к полетам на кораблях типа "Союз" в качестве бортинженера, неоднократно был дублером космонавтов, совершил два полета в космос и был командиром отряда космонавтов-испытателей НПО "Энергия", оставаясь одновременно инструктором-испытателем-космонавтом. Он ушел из жизни в 2010 году в Москве после тяжелой продолжительной болезни.