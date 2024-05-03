Аэропорт Сочи украсил бюст космонавта Севастьянова

Бюст космонавта Виталия Севастьянова сегодня установили на главной галерее возле выхода из терминала Международного аэропорта Сочи, сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Вокруг памятника высадили растения, рядом с бюстом установили стенды с биографией Севастьянова и историей аэропорта. На церемонии открытия бюста заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что космонавт всегда помогал ставшему для него родным городу - именно он стал инициатором создания уникальной экспозиции в Музее истории Сочи, куда передал в дар более ста экспонатов из Звездного городка, передает "АиФ-Юг".
С 2019 года Международный аэропорт курорта носит имя Виталия Севастьянова: дважды Герой Советского Союза родился 8 июля 1935 года в свердловском городе Красноуральске, но его семья в 1945 году переехала в Сочи, и с тех пор вся его жизнь была связана с южным городом. В 1953 году он с золотой медалью окончил сочинскую среднюю школу № 9 имени Николая Островского. В январе 1967 года Виталий Севастьянов был зачислен испытателем (кандидатом в космонавты-испытатели), а в мае 1968 года - в отряд космонавтов.
Севастьянов также входил в один из экипажей, которые должны были выполнить экспедиции на Луну, проходил подготовку к полетам на кораблях типа "Союз" в качестве бортинженера, неоднократно был дублером космонавтов, совершил два полета в космос и был командиром отряда космонавтов-испытателей НПО "Энергия", оставаясь одновременно инструктором-испытателем-космонавтом. Он ушел из жизни в 2010 году в Москве после тяжелой продолжительной болезни.