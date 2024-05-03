Лучшие велогонщики России собрались в Сочи

В горах Сочи сегодня был дан старт серии всероссийских горных велогонок "Три горы", которые собрали самых лучших представителей маутинбайка. Название выбрано неслучайно: им предстоит показать себя на самых крутых трассах Красной Поляны.

Горы манят не только альпинистов: в Сочи приехали сотни велогонщиков со всей России, чтобы покорить три сложнейшие горные велотрассы, проходящие большей частью по серпантинам и дорогам Красной Поляны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Первый заезд, который прошел сегодня, стартовал с велотрассы "Лаура" – это 14 километров по закрытой дороге на курорте "Газпрома", которая идет с резким подъемом вверх – перепад высот составляет 850 метров, передает портал "АиФ-Юг".

Завтра, 11 мая, пройдет велогонка "Красная Поляна", набор высоты на которой еще больше – на 5 километрах трассы он составляет 410 метров, финиш ждет спортсменов на площади Покраса-Лампаса.

Если первые две – крутые, то третья гонка, "Русские Горки", которая пройдет в заключительный день, в воскресенье, 12 мая – самая длинная, она рассчитана на выносливость участников и составляет 73 километра по Новому Краснополянскому шоссе, перепад высот на ней составляет 500 метров.

Награды получат не только победители, но и все участники велофестиваля: их ждут уникальные медали.

Напомним, маунтинбайк – это вид велоспорта, включающий в себя езду на время по пересеченной местности - по бездорожью или по горам при помощи специально оборудованного для этого горного или гибридного дорожного велосипеда.