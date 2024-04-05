Коммунальная авария оставила без воды часть Астрахани

В кранах в домах тысяч жителей Астрахани сегодня пропала холодная вода – это произошло в результате крупной коммунальной аварии, случившейся на водоводе из снабжающей город реки Кутум.

В домах тысяч жителей Астрахани сегодня внезапно прекратилась подача холодной воды – как оперативно выяснили специалисты аварийной бригады МУП "Астроводоканал", причиной отключения стала течь на дюкерном переходе в реке Кутум, откуда вода подается в значительную часть города.

Чтобы обнаружить течь, коммунальным службам города пришлось задействовать водолазов, сейчас без воды остаются жители 25 городских улиц и частично – астраханского района Зацаревье, передает "АиФ Астрахань".

Аварийные бригады МУП "Астроводоканал" уже приступили к устранению последствий крупной коммунальной аварии. Точные сроки завершения ремонтных работ не называются, однако астраханцев уже попросили создать запас питевой и технической воды.