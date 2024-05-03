В Ереване продолжились протесты с требованием импичмента Пашиняну

Сегодня протестующие вновь заполонили площадь Республики в центре Еревана – они продолжили стартовавшую накануне акцию неповиновения властям, одним из требований которой стал импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Протестующие сегодня вновь вышли на площадь Республики в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как и накануне, митингующих встретили полицейские, которые были экипированы щитами и касками, они взяли под усиленную охрану вход в дом правительства и Минфин страны, передает РИА Новости.

Участники акции, как и накануне, требовали прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и настаивали на отставке Пашиняна, после чего в ход протестов вмешались полицейские: они задержали двенадцать демонстрантов, сообщил оппозиционный депутат парламента Гарник Даниелян.

"Сегодня в полицейские отделения были доставлены 12 человек, 11 уже освобождены. В отношении одного возбуждено уголовное дело"

- Гарник Даниелян

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне на площади Республики тоже прошел многотысячный митинг, на котором лидер протеста, глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископом Баграт Галстанян заявил, что будет добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна.