Югу России пообещали настоящее лето к концу недели

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что температурный режим на юге России в ближайшие дни из-за дождей ожидается немного ниже средних многолетних значений, однако к концу недели погода там порадует по-настоящему летним теплом.

"До конца текущей недели на юге страны погода не будет отличаться стабильностью", - отметила она. Однако "с пятницы, когда дождей будет становиться меньше, температура начнет расти", сообщила синоптик.

"В выходные, в частности, на Кубани жара усилится до 30 градусов, в Ставрополье - до 25-30, на Крымском полуострове - до 26-31 градуса", - цитирует ее ТАСС.

"Так что для южан наступит жаркое лето", - заключила ведущий специалист центра погоды "Фобос".