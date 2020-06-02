Два владикавказских депутата стали водителями "скорой" в рамках борьбы с COVID-19

Два депутата Собрания представителей Владикавказа на "скорой" отвозят врачей к коронавирусным пациентам, такое сообщение распространила пресс-служба законодательного органа.

"Артур Кокоев пришел на помощь врачам детской поликлиники №3. Депутат Казбек Джибилов таким же образом помогает врачам городской поликлиники №4", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Помогают медикам также члены Общественного совета Владикавказа. Так, Жанна Маргиева стала руководителем волонтерского штаба в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи, а Игорь Цахилов третий месяц развозит продукты и другие товары первой необходимости малоимущим, многодетным семьям и пожилым людям.