Два владикавказских депутата стали водителями "скорой" в рамках борьбы с COVID-19
Два депутата Собрания представителей Владикавказа на "скорой" отвозят врачей к коронавирусным пациентам, такое сообщение распространила пресс-служба законодательного органа.
"Артур Кокоев пришел на помощь врачам детской поликлиники №3. Депутат Казбек Джибилов таким же образом помогает врачам городской поликлиники №4", - цитирует его "Интерфакс-Юг".
Помогают медикам также члены Общественного совета Владикавказа. Так, Жанна Маргиева стала руководителем волонтерского штаба в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи, а Игорь Цахилов третий месяц развозит продукты и другие товары первой необходимости малоимущим, многодетным семьям и пожилым людям.
Вестник Кавказа
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