В Турции окажут гуманитарную помощь помещенным на карантин

В Турции организовали сбор помощи гражданам, помещенным под карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа (Covid-19)/

Компания под лозунгом "Окажи помощь, распространяй добро" инициирована гуманитарной организацией "Врачи мира", передает агентство Anadolu.

Организаторы намерены приобрести предметы первой необходимости для лиц, которые на карантине. Речь, в частности, идет о пижамах, тапочках, зубных щетках.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 423 тыс, из них более 18,9 тыс человек скончались. В Турции выявлено 1872 случая заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.