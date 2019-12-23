Азербайджан купит в России Су-57

Азербайджан заинтересовался приобретением новейших российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщили источники в российском оборонно-промышленном комплексе.

По их информации, зеленый свет началу переговорного процесса был дан на высшем политическом уровне: соответствующий вопрос рассматривался во время встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Сочи 3 октября.

Ильхам Алиев также в тот день выступал на форуме "Валдай", где, не вдаваясь в подробности, заявлял о продолжении работы по развитию ВТС. Кроме того, 3 декабря глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым анонсировал "возможную новую сделку по вооружениям с Россией", передает "Ведомости".

Ранее Армения закупила четыре российских истребителя Су-30СМ с опционом еще на восемь машин.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, у Азербайджана достаточно возможностей для того, чтобы приобрести в России самые передовые военные технологии. "Азербайджан – финансово самодостаточная, мощная в экономическом отношении страна, которая может позволить себе инвестировать серьезные средства в национальную оборону. Су-57 на настоящий период – одна из уникальных и самых передовых на мировом рынке вооружений машина, много функциональный истребитель пятого поколения с расширенным спектром боевых возможностей, гарантированными показателями по уничтожению любого вида целей – наземных, воздушных и морских", - прежде всего сказал он.

"В этом плане, разумеется, интерес Азербайджана к укреплению мощи своих военно-воздушных сил абсолютно адекватен тому уровню угроз, как региональных, так и международных, с которыми сталкивается сегодня Баку. Поэтому сделка по закупке российских современных истребителей – совершенно естественный ход эволюции военных сил Азербайджана. Я думаю, что если у Баку есть интерес к закупкам современного российского авиационного вооружения, никаких препятствий этому в России он не встретит. Хочу подчеркнуть, что, если эта сделка будет реализована, она не будет направлена против какой-либо третей страны. Азербайджан сталкивается с широким кругом угроз и совершенно естественно эти угрозы парирует", - подчеркнул Игорь Коротченко.