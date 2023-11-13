Нурмагомедов защитил чемпионский пояс Bellator

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator. В поединке он одолел Александра Шаблия. На счету Усмана 18 побед и ни одного поражения.

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов защитил чемпионский титул в легком весе бойцовской организации Bellator.

В поединке на турнире промоушена, который прошел в США, спортсмен единогласным решением судей одолел другого россиянина Александра Шаблия.

На счету брата Хабиба Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения. Шаблий имеет на своем счету 4 проигрыша и 24 победы в поединках организации.