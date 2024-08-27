Байрактар: строительство АЭС "Аккую" – воплощение 70-летней мечты Турции

Глава Минэнерго Турции посетил стройплощадку АЭС "Аккую". Он отметил, что первый из реакторов станции будет запущен в 2025 году, остальные – до 2028 года.

Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар побывал на строительной площадке первой в стране АЭС "Аккую" в Мерсине.

Глава ведомства назвал строящуюся на юге страны атомную электростанцию "воплощением 70-летней мечты Турции". Он добавил, что первый из реакторов будет запущен к 2025 году, а остальные три – до 2028 года.

Байрактар отметил, что в проекте участвуют свыше 30 тыс человек. Министр подчеркнул, что АЭС внесет большой вклад в энергетическую безопасность Турции и поможет в достижении целей в экологической сфере.

"Благодаря АЭС "Аккую" объем выбросов углекислого газа в атмосферу снизится на 30 млн т"

- Алпарслан Байрактар

Он также заявил, что после вывода атомной электростанции на полную мощность она будет вырабатывать 10% всей электроэнергии, потребляемой в стране.

Помимо этого, руководитель министерства сообщил, что Турция намерена к 2050 году довести объем выработки электроэнергии на АЭС до отметки 20 тыс МВт.