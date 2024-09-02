Глава Ингушетии заступил на новый срок

Махмуд-Али Калиматов вступил на пост главы Ингушетии. Он был избран на второй срок сегодня в результате голосования в парламенте республики.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов официально вступил на второй срок. Он принес присягу народу республики.

Как пишет РИА Новости, во время церемонии вступления в должность ему был передан штандарт главы региона.

На торжественном мероприятии были полпред президента на Северном Кавказе Юрий Чайка и гости из соседних регионов.

Напомним, Калиматов был избран руководителем республики по итогам тайного голосования депутатов парламента. Он возглавляет Ингушетию с 2019 года.