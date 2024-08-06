Пезешкиан впервые после выборов покинет Иран – ради переговоров в Ираке

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в ближайшую среду прилетит в Ирак, чтобы подписать двусторонние документы, согласованные еще при президенте Эбрахиме Раиси. Эта поездка станет стартовым внешнеполитическим событием для Пезешкиана как президента ИРИ.

Как рассказали сегодня официальные иранские СМИ, новоизбранный президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан впервые после избрания на высокую должность покинет пределы государства. Для стартового зарубежного визита Пезешкиана был выбран Ирак, куда он прибудет в среду 11 сентября.

Ирак в целом является традиционным первым государством, которое посещают избранные президенты ИРИ. На сей раз к визиту подготовлен ряд ирано-иракских межправительственных документов (на уровне меморандумов о взаимопонимании), согласование и подписание которых заявлено официальной целью поездки Масуда Пезешкиана в соседнюю страну.

Иранский дипломатический представитель в Багдаде Казем аль-Садег отметил, что пакет ирано-иракских соглашений был подготовлен еще весной, однако их подписанию помешала гибель президента Эбрахима Раиси.

В Ираке Масуд Пезешкиан встретится с президентом Абдул Латифом Рашидом, премьер-министром Мохаммедом Шиа аль-Судани и рядом других государственных лиц республики.