Старый терминал аэропорта Владикавказа ждет реконструкция

Аэропорт во Владикавказе готовится к реконструкции старого терминала. После модернизации он сможет обслуживать до 160 пассажиров в час

Руководство аэропорта Владикавказа объявило о запланированной реконструкции старого терминала, с целью значительного увеличения его проходимости и улучшения сервиса. После завершения проекта обновленный терминал сможет обслуживать до 160 пассажиров в час.

«На завершающей стадии и проектирование реконструкции старого здания – там разместим международный терминал. Это позволит увеличить пропускную способность воздушного пункта пропуска до 160 пассажиров в час. Проектная документация уже прошла государственную экспертизу. Работы планируем начать в этом году»

– глава региона Сергея Меняйло

Помимо реконструкции старого терминала, аэропорт Владикавказа планирует начать возведение второй очереди терминала внутренних авиалиний. Согласно заявлениям главы Северной Осетии, аэропорт Владикавказа в настоящее время перегружен, принимая ежедневно от 8 до 12 рейсов.