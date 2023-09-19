Илон Маск станет первым человеком с триллионным состоянием

Через три года на Земле может появиться сразу несколько триллионеров, и первым среди них будет американец Илон Маск. Вслед за ним заработают первые триллионы индиец Гаутам Адани и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг.

Аналитики Informa Connect Academy проанализировали финансовую статистику богатейших предпринимателей мира и пришли к выводу, что при сохранении той же динамики в 2027 году у человечества может появиться первый представитель с более $1 трлн в собственности. Этим человеком станет Илон Маск.

Открытые расчеты ICA базируются на довольно простом факторе, что стоимость собственности Илона Маска каждый год вырастает более чем в два раза – примерно на 110%. Поскольку сейчас он владеет порядка $241 млрд, через два года богатство Маска приблизится к $1 трлн, а еще через год превысит этот порог, если в мировом бизнесе не произойдет никаких изменений.

Прибыль Илона Маска будет расти за счет и продаж Tesla, и контрактов SpaceX, и доходов от социальной сети X.

Данные ICA показали, что одним лишь Маском мировой клуб триллионеров не ограничится – после американского предпринимателя нарастят свои долларовые состояния до 13-значных величин индиец Гаутам Адани и нынешний руководитель цифрового гиганта Nvidia Дженсен Хуанг. При этом у Хуанга могут быть трудности с достижением этой планки, учитывая недавние обвинения Nvidia в монополизации рынка.